Quadrilha de funcionários de rede varejista é desarticulada na Bahia

Esquema desviava produtos e valores da empresa e de clientes - Foto: ASCOM-PC

Uma quadrilha formada por funcionários de uma grande rede varejista foi desarticulada pela Polícia Civil (PC) na Bahia nesta quarta-feira, 5. De acordo com a PC, quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Vitória da Conquista e Camaçari. Os suspeitos utilizavam práticas fraudulentas para desviar produtos e valores da empresa e de clientes.

As investigações apontam que o gerente, o líder de estoque e outros dois colaboradores participaram do esquema. Durante as apurações, foi constatado que o gerente da unidade não acompanhava as contagens de estoque, deixando de monitorar e validar os processos, o que permitiu o desaparecimento de mercadorias e valores que somam mais de R$ 700 mil.

Além disso, uma das investigadas, que autorizava a retirada de produtos sem nota fiscal, foi responsável por transações fraudulentas envolvendo pagamentos indevidos e o uso de dados de clientes sem o devido consentimento. Outras ações ilícitas envolveram manipulação dos sistemas de estoque e trocas não autorizadas de produtos, resultando em prejuízos tanto para a empresa quanto para os clientes lesados.

Os objetos apreendidos durante a operação, incluindo dois notebooks e quatro celulares, serão periciados como parte da investigação. Os envolvidos, que responderão pelo crime de furto mediante fraude, realizaram os exames legais e estão custodiados a disposição da Justiça.

Participaram das buscas equipes especializadas da Polícia Civil, em ação coordenada pelo Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), com apoio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Vitória da Conquista, 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Vitória da Conquista), e 18ª Delegacia Territorial (DT/Camaçari).