Tenente da PM é encontrado morto dentro de carro no interior da Bahia

Oficial era lotado na 77ª CIPM / Vitória da Conquista - Foto: Ilustrativa | 77ª CIPM

Um tenente da Polícia Militar (PM), identificado como Íris Fonseca Correia, lotado na 77ª CIPM/Vitória da Conquista, foi encontrado morto dentro de um carro na Avenida Olivia Flores, na madrugada desta quarta-feira (5).

Informações preliminares indicam que o agente foi encontrado pela esposa com marcas de tiro pelo corpo, após descer do prédio onde estavam para acompanhar uma funcionária. Uma unidade do SAMU foi acionada, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. Em nota, a corporação lamentou o falecimento de um colega de farda: "A PMBA se solidariza com a dor da família, amigos e colegas de farda neste momento de dor".

As circunstâncias do caso, assim como a autoria e motivação estão sendo investigadas pela Polícia Civil.