VÍDEO: casal é flagrado em cena obscena em praça

Casal foi gravado em banco em praça pública - Foto: Ilustrativa/Reprodução/Pixabay

Um casal foi flagrado em plena luz do dia protagonizando uma cena para lá de ousada em uma praça no centro de Palmeira dos Índios, na Região Metropolitana do Agreste. O caso aconteceu no domingo, 2, e virou assunto na cidade depois que vídeos começaram a circular nas redes sociais.

As imagens mostram o homem sentado em um banco, com a mulher no colo. Uma pessoa que andava pelo local e presenciou, registrou o momento, que logo ganhou repercussão.

A prática de sexo em local público pode ser enquadrada como crime de ato obsceno, conforme prevê o Código Penal. O delegado da região, Diogo Martins, afirmou que a polícia já investiga o caso e tenta identificar os envolvidos.

"Estamos tentando localizar o casal para que o procedimento cabível seja realizado", disse, conforme divulgado pelo g1.

Confira vídeo: