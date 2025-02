"Ampliamos o número de capturados", diz Werner sobre o reconhecimento facial

Secretário da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Marcelo Werner - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O uso da tecnologia de reconhecimento facial pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) tem se mostrado cada vez mais eficiente na identificação e captura de foragidos da Justiça. Em entrevista, nesta terça-feira, 04, o secretário de Segurança Pública do Estado, Marcelo Werner, destacou os avanços e o impacto do sistema, que também passou a ser utilizado na busca por pessoas desaparecidas.

"Bem, com o aumento da tecnologia, da inovação, da melhora e da revisão dos procedimentos, conseguimos ampliar o número de pessoas capturadas pelo reconhecimento facial e aumentar a quantidade de veículos recuperados após a ligação da vítima para o 190", afirmou Werner.

Segundo ele, os números confirmam o avanço da ferramenta. "Para vocês terem ideia, antes de 2023, tínhamos menos de 500 pessoas presas por meio do reconhecimento facial. A partir de 2023, prendemos mais de 650 pessoas. Em 2024, foram 1.123 prisões e, neste ano, somente em pouco mais de 30 dias, já ultrapassamos 230 pessoas localizadas pelo sistema de reconhecimento facial, evidenciando o aumento da média de capturas."

Além da quantidade expressiva de prisões, a análise do perfil dos detidos aponta a importância do sistema na repressão a crimes violentos.

"Ao fazer um estudo qualitativo sobre quem são essas pessoas presas e que estavam à mercê da justiça, percebemos que 80% delas respondiam pelos principais delitos criminais: roubo, homicídio, tráfico de drogas e estupro. Isso demonstra, de forma efetiva, a eficiência dessa ferramenta", explicou o secretário.

O sistema também passou a desempenhar um novo papel desde o final de 2023, sendo utilizado para localizar pessoas desaparecidas.

"No final do ano passado, após a regulamentação e respeitando toda a legislação vigente, passamos a utilizá-la também para a localização de pessoas desaparecidas. Para vocês terem ideia, esse protocolo começou a ser aplicado a partir de dezembro, e já localizamos três pessoas desaparecidas. Desde 2005, apenas duas pessoas haviam sido encontradas dessa forma, o que representa um alento para as famílias que buscam seus entes queridos", afirmou Werner.

Com a crescente evolução da tecnologia e a ampliação de sua aplicação, a SSP-BA reforça seu compromisso em utilizar o reconhecimento facial de maneira estratégica. "Portanto, trata-se de fazer um uso racional dessa tecnologia, direcionando nosso policiamento de forma inteligente", concluiu o secretário.