Werner garante busca a traficantes que picharam muro da Justiça Federal

Ameaça no muro do prédio da Justiça Federal - Foto: Rildo de Jesus | TV Bahia

O secretário da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Marcelo Werner que as operações policiais foram intensificadas no bairro de Sussuarana, em Salvador, com o intuito de identificar e capturar os responsáveis por pichar a frase ameaçadora: "Muita bala no Estado" no muro do prédio da Justiça Federal, na última quarta-feira (29).

"Nós não podemos deixar que esses criminosos queiram fazer o domínio territorial, acima de tudo, violentar a população. Então a gente realizou operações naquele bairro, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. De imediato, a gente tem o reforço do policiamento, as investigações para poder buscar as pessoas que foram responsáveis pela pichação de um órgão essencial e tão importante que é a Justiça Federal", iniciou.

O titular da SSP, Marcelo Werner | Foto: Jaisa de Almeida | Ag. A TARDE

A fala de Werner aconteceu em discurso no auditório do Centro de Operações e Inteligência (COI), no CAB, na manhã desta terça-feira, 4. Na ocasião, o titular da SSP disse também que além do reforço das forças de segurança na localidade, mais câmeras foram instaladas para auxiliar na busca pelos suspeitos, e que mantém conversas constantes com os órgãos de justiça.

"Nós tivemos uma reunião presencial com a diretora do Fórum, com os juízes federais, representantes dos serventuários da Justiça, mostramos que estamos e continuaremos com policiamento reforçado naquela área o quanto seja necessário. Nós não podemos permitir que órgãos essenciais da justiça sejam subjugados, que sejam danificados, vilipendiados", finalizou.