Integrante do BDM morre em confronto com a Rondesp na Sussuarana

- Foto: Divulgação | Google Maps

Um integrante da fazia parte da facção Bonde do Maluco (BDM), liderada pelo traficante de vulgo “Buiu”, morreu nesta quinta-feira, 30, em confronto com a Rondesp Central no bairro da Sussuarana Nova.

Ele chegou a ser socorrido para o hospital Roberto Santos, mas não resistiu. De acordo com informações da PM, os militares apreenderam uma pistola Springfield Armory, modelo 1911, cal. 45mm; carregadores, munições e porções de maconha e cocaína.