Mais um suspeito do assassinato de PM durante arrastão se entrega

Policial militar Arnaldo de Oliveira - Foto: Reprodução

Na tarde desta quinta-feira, 30, um novo suspeito de envolvimento no assassinato do policial militar Arnaldo de Oliveira, ocorrido em Salvador no dia 20 de janeiro, se apresentou ao Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Identificado como "vulgo 30", ele compareceu à unidade acompanhado de um advogado, e é apontado como parceiro de Luiz Matheus dos Santos, conhecido como "Matcheca", também envolvido no crime.

O homicídio aconteceu na noite de segunda-feira, 20, no bairro de Paripe, quando o soldado, lotado no Quartel do Comando-Geral (QCG), foi brutalmente assassinado. O policial, que estava em sua motocicleta, teria tentado evitar um arrastão na Rua da Bélgica, quando foi surpreendido por dois homens em um veículo HB20 vermelho. Ao reagir à abordagem, o soldado foi alvejado no peito por um dos suspeitos e não resistiu aos ferimentos.

O DHPP segue investigando o caso, e a prisão de outros envolvidos ainda está sendo aguardada.