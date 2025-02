“Família trouxe à força”, diz delegado sobre suspeito na morte de PM

Luís Matheus dos Santos se apresentou na DHPP - Foto: Reprodução

Após um dos suspeitos de matar o policial militar Arnaldo de Oliveira se apresentar ao Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) na manhã desta quarta-feira, 29, o delegado da 3ª Delegacia de Homicídios, Ademar Tanner, informou que o indivíduo, Luís Matheus dos Santos, conhecido como 'Matcheca', foi entregue à polícia à força pela própria família.

“A família trouxe ele à força. Ele estava reclamando que não queria ir e pretendia fugir. Ele foi alvejado de raspão nas costas e a família o apresentou para fazermos o flagrante”. Ainda segundo o delegado, ele já entregou os outros dois comparsas que estavam com ele na ação, além de confessar outros crimes, como roubo de motos em outros bairros.

Segundo relatado pela família do indivíduo, quando ele retornou para casa pouco tempo depois do crime, ele confessou o assassinato e afirmou que iria fugir. "A família já estava muito amedrontada, por conta de toda a situação e pelo próprio tráfico de drogas da localidade onde eles residem. Após isso, tomaram a decisão de levá-lo contra a vontade dele", disse Fernanda Asfora, delegada do DHPP.

O crime foi cometido na segunda-feira, 27, quando o soldado Oliveira morreu após tentar evitar um 'arrastão' que acontecia na Rua da Bélgica, no bairro de Paripe. O policial, que era lotado no Quartel do Comando-Geral (QCG), estava passando em uma motocicleta pela rua quando foi abordado por homens. O soldado reagiu à ação e foi atingido no peito por disparos de arma de fogo

Sobre o fato do policial militar não estar a serviço da corporação no momento do crime, o delegado informou que mesmo não estando de serviço o agente continua sendo policial. “Ele como um bom servidor que era, valoroso, percebeu a ação criminosa e vendo a arma na mão, segundo o flagranteado do comparsa dele, tentou abordar passando de moto e foi alvejado pelo comparsa do que hora foi flagranteado”.

Em relação aos próximos passos da investigação, o delegado informou que pretende concluir o aprofundamento da qualificação e localização dos outros dois envolvidos, com o objetivo de efetuar as prisões.