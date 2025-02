Salvador vai cobrar tarifa do Elevador Lacerda apenas para turistas, revela Bruno Reis

O equipamento está interditado para reformas desde 2024, e a cobrança será válida assim que o ascensor retornar ao funcionamento - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

O prefeito Bruno Reis comentou nesta quinta-feira, 30, sobre o recente aumento da tarifa do Elevador Lacerda, anunciado pela Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), que passa de de R$ 0,15 para R$ 1. O equipamento está interditado para reformas desde 2024, e a cobrança será válida assim que o ascensor retornar ao funcionamento.

De acordo com o prefeito, a medida "não é para o soteropolitano", mas sim para os turistas que visitam a cidade. Para diferenciar os usuários, a prefeitura irá exigir a apresentação do Salvador Card, que servirá para utilizar o equipamento de forma gratuita.

"O reajuste não é para o cidadão soteropolitano. Você concorda que um turista pagar 15 centavos é algo normal? Às vezes, não tem nem a moeda para pagar. Então, o reajuste não é para quem mora aqui. O reajuste é especial para os turistas que vêm à nossa cidade e que se deparam com a nova cidade, com a transformação, e especial no centro histórico", afirmou o prefeito.

O elevador possuía uma média de 6,5 mil pessoas transportadas por dia, com funcionamento de segunda a sexta, das 6h às 23h e sábados, domingos e feriados das 07h às 22h.