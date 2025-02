Salvador deve receber mais de 550 novos ônibus este ano, diz Muller

Ônibus em Salvador - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

O secretário de Mobilidade de Salvador (Semob), Fabrizzio Muller, antecipou que a capital baiana deve, até o final do ano de 2025, receber mais de 550 novos ônibus. A declaração foi dada, na manhã desta quinta-feira,30, durante o evento de entrega de 40 veículos climatizados, que vão atender o BRT e o Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus (STCO).

“Ao longo de 2025 a gente ainda vai ter uma renovação entre compras privadas e públicas. Ou seja, a prefeitura pela primeira vez aportou recursos na compra de ônibus, [serão] mais de 550 ônibus em 2025”, adiantou.

| Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

Muller detalhou que a movimentação para o recebimento desses transportes começou desde outubro do ano passado e até março deste ano serão entregues 188 coletivos. “A indústria, à medida que vão ficando prontos, está mandando os ônibus”.

“Esse é um grande investimento e é o maior da história do transporte público, para que a gente possa chegar ao início de 2028 com 100% da frota renovada”, relatou.

Já o prefeito Bruno Reis explicou que dos quase 600 veículos, cerca de 300 serão pagos por um financiamento do Novo PAC, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), de 90 a 100 virá do financiamento do Banco Mundial, que a prefeitura está comprando, e ao menos 190 que integra “ a obrigação contratual deles do ano de 2025 de trocam”, além dos que serão entregues até março.

“[Sobre] as linhas, a gente já retornou quase 10 linhas em algumas áreas, e à medida que os estudos foram sendo concluídos sobre a demanda e o horário, nós vamos retornando mais”, concluiu.

Ao Portal, a Semob detalhou que o número final da quantidade de ônibus pode variar de acordo com a aquisição através dos financiamentos.