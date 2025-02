Com bandeira do Vitória, Marcone Amaral toma posse na Alba

Posse aconteceu nesta quarta-feira, 29 - Foto: Vanner Casaes | ALBA

O ex-zagueiro do Vitória, tricampeão baiano e bicampeão da Copa do Nordeste, e ex-prefeito de Itajuípe, Marcone Amaral (PSD), tomou posse para o cargo de deputado estadual nesta quarta-feira, 29.

A posse do pessedista, que assume a cadeira deixada pela primeira suplente, Jusmari Oliveira, aconteceu no salão da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). O posto principal era do deputado Eures Ribeiro que assumiu a prefeitura de Bom Jesus da Lapa, oeste baiano.

Jusmari, por sua vez, retornou à Secretaria estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur), a pedido do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Isso porque o chefe do Executivo estadual quer oxigenar e renovar os quadros da Casa.

Veja

Posse de Marcone Amaral (PSD) | Foto: Reprodução | Instagram

O presidente da Alba, Adolfo Menezes (PSD), diz que a chegada do pessedista ao Legislativo baiano turbinará as atividades.

“Marcone vem somar aos 62 deputados e deputadas, cada um com suas cabeças e ideias, mas todos com o mesmo objetivo de trabalhar em prol do povo baiano, notadamente dos que mais precisam”, disse Adolfo Menezes.

Veja posse