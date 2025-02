Ex-Vitória, Marcone Amaral assumirá vaga de deputado estadual

Marcone Amaral é ex-jogador do Vitória e ex-prefeito de Itajuípe - Foto: Divulgação

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) confirmou nesta terça-feira, 21, em suas redes sociais, que o ex-zagueiro do Vitória, tricampeão baiano e bicampeão da Copa do Nordeste, e ex-prefeito de Itajuípe, Marcone Amaral (PSD), vai assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Marcone, que também jogou na Seleção do Qatar por 11 anos, disputou a eleição para deputado em 2022, ficando na segunda suplência com 32.917 votos. Com articulação do seu partido, o PSD, a primeira suplente e atual secretária da Sedur, Jusmari Oliveira, continua no cargo após a vitória de Eures Ribeiro a prefeito de Bom Jesus da Lapa.

O ex-atleta é naturalizado Qatari e tem 18 títulos em sua carreira. Na política, foi prefeito de Itajuípe duas vezes, presidente da Amurc (Associação dos Municípios da Região Cacaueira), vice-presidente do Consórcio de Saúde, que administra a Policlínica Regional, e atualmente estava como diretor presidente do Hospital de Base de Itabuna.