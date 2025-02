Homem é encontrado morto com as mãos amarradas em Salvador

Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para remoção do corpo - Foto: Captura/Google Street View

Um homem, inicialmente identificado pelo apelido de Tiquinho, foi encontrado morto no fim da manhã desta quinta-feira, 30, na Estrada do Curralinho, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. Segundo informações preliminares, a vítima estava com as mãos amarradas e apresentava marcas de tiros.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 39ª Companhia Independente da PM (CIPM) foram acionados para averiguar a denúncia de um corpo caído ao solo, ferido por disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram a ocorrência e isolaram a área para os trabalhos periciais.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para remoção do corpo e realização da análise pericial. As circunstâncias do crime serão investigadas pela Polícia Civil.