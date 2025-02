Homem morre após perseguição e confronto com a PM em Salvador

Automóvel usado por suspeitos já era conhecido por estar envolvido em roubos de veículos - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Um homem morreu na madrugada desta quinta-feira, 30, após um confronto com policiais militares na Rua Renato Berbert de Castro, no bairro da Praia do Flamengo, em Salvador. O caso ocorreu por volta de 1h40, durante uma operação de patrulhamento preventivo da Polícia Militar.

De acordo com informações da corporação, a equipe recebeu um alerta do sistema de videomonitoramento sobre a circulação de um veículo Fiat Toro branco, de placa RCY6J52, na região de Lauro de Freitas. O automóvel já era conhecido por estar envolvido em roubos de veículos.

Enquanto realizavam rondas, os agentes foram abordados por um casal que estava a bordo de uma Fiat Toro prata. Eles relataram que haviam sido vítimas de uma tentativa de roubo por três homens ocupando a Toro branca. Diante da denúncia, os policiais iniciaram buscas na região e localizaram o veículo suspeito.

Ao tentarem realizar a abordagem, com sinais luminosos e sonoros, os suspeitos fugiram, iniciando uma breve perseguição. Durante a fuga, o veículo colidiu em uma rotatória, e os ocupantes desceram atirando contra os agentes, que revidaram. Um dos suspeitos foi atingido e socorrido para o Hospital Menandro de Faria, onde não resistiu aos ferimentos

Na ação, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, além de cinco munições do mesmo calibre. O veículo Fiat Toro branco utilizado pelos criminosos após consulta ao chassi, foi identificado que se tratava de um carro com restrição de roubo