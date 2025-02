Traficante acusado de matar músico e policial é morto em Camaçari

Crimes aconteceram em 2021 e 2023 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um dos traficantes mais procurados da Linha Verde, que atuava na localidade do Mutirão, em Abrantes, Camaçari, foi morto pela Polícia Civil, nesta quarta-feira, 29. O suspeito, Ubiraí dos Santos, conhecido como "Bira Kanário", possuía mandado de prisão em aberto por dois homicídios: o do músico Renato Santos Evangelista Sobrinho, em 2021, e o do Investigador de Polícia Civil Luís Alberto, em 2017.

De acordo com a Polícia Civil, os investigadores localizaram Bira em uma residência no bairro do Caji, em Lauro de Freitas. Ao ser abordado, o traficante tentou fugir, mas foi cercado pelos policiais. Ele disparou contra a equipe, que reagiu à agressão. Após cessarem os disparos, o criminoso foi encontrado ferido e socorrido para o Hospital Menandro de Faria, onde foi constatado o óbito.

Durante a ação, a polícia encontrou diversos materiais ilícitos, incluindo uma réplica de submetralhadora, um revólver calibre 32, além de drogas, como maconha e cocaína.

Todo o material apreendido foi entregue à autoridade policial para as devidas providências.

Crimes:

O policial civil Luiz Alberto dos Santos foi morto na noite do dia 31 de outubro de 2017, na BA-526, entre o bairro de São Cristóvão, em Salvador, e a cidade de Simões Filho, na região metropolitana. De acordo com o Sindicato dos Policiais Civis (Sindpoc), ele foi fechado por dois veículos, cujos ocupantes efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a vítima.

Já o músico Renato Santos Evangelista Sobrinho desapareceu depois de deixar um show na localidade de Mutirão. Na época, um vídeo divulgado nas redes sociais mostrou o momento que ele foi executado em um matagal localizado em Vila de Abrantes, no município de Camaçari.