Muro da Justiça Federal em Salvador é pichado: "Muita bala no estado"

Ainda não há informações sobre o autor das ameaças - Foto: Rildo de Jesus/TV Bahia

O muro de um prédio da Justiça Federal, localizado no bairro de Sussuarana, em Salvador, foi alvo de pichação com a frase: "Muita bala no Estado". A situação aconteceu na madrugada de quarta-feira, 29. Ainda não há informações sobre o autor das ameaças.

Em nota enviada ao g1, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que está à disposição da Justiça Federal para, através da análise de imagens e ações de inteligência, identificar e localizar o autor da pichação.