Suspeitos são mortos e mulher é feita de refém em São Marcos

- Foto: Divulgação (ilustrativa)

Dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas morreram durante confronto com policiais militares, na madrugada desta quinta-feira, 27, no bairro de São Marcos, em Salvador. Uma mulher ainda foi feita de refém logo em seguida por um terceiro suspeito.

Segundo a Polícia Militar, os policiais realizavam ações de intensificação do policiamento no bairro, quando se depararam com um grupo de homens armados, que passou a atirar contra os agentes. Houve revide e, após o confronto, dois os suspeitos foram encontrados feridos.

A dupla foi socorrida para o Hospital Roberto Santos, onde não resistiram aos ferimentos. Com eles, foram apreendidos duas pistolas, uma .40 e uma 9mm, e dois carregadores.

O terceiro suspeito chegou a ameaçar uma mulher, que seria sua companheira, com uma faca durante a fuga, mas foi alcançado e preso após negociação.

Na ação, também foram apreendidos a faca utilizada pelo indivíduo, 140 porções de maconha, 25 pinos de cocaína, 16 recipientes com crack, uma balança de precisão e uma máquina de cartão bancário, que foram encaminhados para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde a ocorrência foi registrada.