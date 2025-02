TERCEIRA FASE Suspeito de integrar facção é preso durante operação 'Proteger' As diligências contam com o apoio de equipes do Depom e da Core Por Redação 30/01/2025 - 8:18 h

As diligências contam com o apoio de equipes do Depom e da Core - Foto: ilustrativa: Ascom-PCBA

