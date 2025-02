População assustada: Paripe registra onda de assassinatos em 72 horas

té o momento, apenas um indivíduo foi preso, identificado como Luís Matheus dos Santos, vulgo 'Matcheca' - Foto: Reprodução

Os moradores do bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, vivem momentos de terror devido à insegurança. Foram três mortes foram registradas em 72 horas. Entre as vítimas está o policial Arnaldo de Oliveira, baleado por criminosos ao tentar combater um arrastão na noite desta segunda-feira, 27.

Cerca de 24 horas depois, mais um homem foi vítima da criminalidade. Um motoqueiro, identificado como Jacó Oliveira de Assis, foi encurralado e executado a tiros na Rua Sergipe, que fica próxima à Rua da Bélgica.

A onda de homicídios na região continuou até a noite desta quarta-feira (29), quando outra vítima, ainda não identificada, foi morta a tiros pela bandidagem. O caso aconteceu também na Rua da Bélgica, mesmo local da morte do policial.

As ocorrências estão sendo investigadas pela Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento, apenas um indivíduo foi preso, identificado como Luís Matheus dos Santos, vulgo 'Matcheca', suspeito da morte do PM.