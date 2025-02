PF inaugura nova Central de Atendimento no Shopping Paralela

Central consegue emitir mais de mil passaportes por mês - Foto: Shirley Stolze/ Ag A Tarde

Uma nova Central de Atendimento ao Público da Polícia Federal (PF) foi inaugurada nesta terça-feira, 4, no Piso G2 do Shopping Paralela. O Delegado da Polícia Federal, Marcelo Siqueira, detalhou os serviços que serão oferecidos na unidade.

“Aqui vai funcionar apenas as delegacias administrativas. São três unidades: A Delegacia de Controle de Armas e Protótipos Químicos (DELEAC), a Delegacia de Controle de Segurança Privada (DELESP) e, uma parte da Delegacia de Polícia de Migração (DELEMIG), que vai realizar a confecção de passaportes, migrando do Shopping Barra para o Paralela”, explicou.

Delegado da Polícia Federal, Marcelo Siqueira | Foto: Shirley Stolze/ Ag A Tarde

“A Superintendência em Águas de Meninos continua com as delegacias investigativas de Polícia Judiciária. A gente ainda mantém também uma unidade no Corredor da Vitória, que são unidades mais operacionais. E ainda vamos manter o atendimento de passaporte no Shopping da Bahia”, completou.

José Roberto Ribeiro, Superintendente do Shopping Paralela, afirmou que a oferta desses serviços no shopping traz segurança e conforto para a população.

José Roberto Ribeiro, superintendente do Shopping Paralela | Foto: Shirley Stolze/ Ag A Tarde

“O Centro é super completo, tem mais de 400 m² e consegue emitir mais de mil passaportes por mês. A ideia é aproveitar todo o espaço e o conforto que o Paralela oferece, trazendo mais esse serviço para dentro do shopping. A pessoa pode vir para renovar o passaporte e aproveitar todos os serviços, como lojas, lavanderia, farmácia, gastronomia, tudo com segurança.”