Operação Gatonet: Coelba combate ligações irregulares de internet

A primeira ação acontece no bairro da Federação - Foto: Divulgação/Neoenergia Coelba

A Neoenergia Coelba lançou, na segunda-feira, 3, a “Operação Gatonet” para combater a instalação irregular de fios de telefonia e internet em Salvador e na Bahia. A operação ocorre semanalmente, focando em locais com maior presença de empresas de telecomunicações atuando de maneira ilegal. A primeira ação acontece no bairro da Federação até sexta-feira, 7, com o apoio da Prefeitura de Salvador.

Segundo a empresa, o objetivo da operação é intensificar os esforços para combater o uso irregular de postes e fios. Em 2024, a distribuidora removeu mais de 450 toneladas de cabos instalados de forma irregular, além de emitir 30 mil notificações e retirar 20 mil caixas, que são responsáveis por incêndios nos postes.

As operadoras chamadas "Gatonet" atuam sem contrato formal para o uso de postes e sem projeto técnico aprovado. Estima-se que cerca de 90% das operadoras de telecomunicações na Bahia sejam irregulares, o que representa riscos à segurança pública, como incêndios e acidentes devido ao não cumprimento das normas técnicas.

A Neoenergia Coelba também incentiva a população a verificar se as operadoras que atuam em sua região estão regularizadas, por meio do site da empresa.