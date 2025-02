Coelba realiza ação educativa sobre eficiência energética em Salvador

- Foto: Divulgação | Coelba

Durante os dias 03 a 07 de fevereiro deste mês, vai acontecer uma ação educativa sobre o uso eficiente da energia elétrica no bairro de Paripe, promovida pela Neoenergia Coelba. A Unidade Móvel Educativa (UME) da distribuidora ficará estacionada na Escola Municipal Fernando Presidio, oferecendo atividades interativas e educativas sobre a importância de economizar energia no dia a dia.

A UME é um caminhão adaptado para se transformar em uma sala de aula climatizada, que visa promover ações pedagógicas para sensibilizar a população sobre o consumo seguro e racional de energia elétrica. O espaço é projetado para oferecer atividades lúdicas, como jogos e experimentos, com o objetivo de ensinar de forma divertida sobre como utilizar a energia de maneira eficiente. Essa ação faz parte do projeto Aulas de Energia, desenvolvido pela Neoenergia Coelba, dentro do Programa de Eficiência Energética regulamentado pela ANEEL.

Além disso, os participantes poderão conhecer, por meio de projeções em uma maquete virtual, o funcionamento das Usinas Eólica, Solar e Hidroelétrica, e receber dicas de eficiência energética com a “Casa Eficiente”.

A expectativa da distribuidora é que aproximadamente 670 crianças e adolescentes recebam as orientações, com o objetivo de formar multiplicadores que possam disseminar as boas práticas de eficiência energética em suas comunidades.