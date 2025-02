Mulher esfaqueia outra em briga por roupa no interior da Bahia

Não há informações sobre o que motivou a briga que aconteceu no bairro Vista Alegre - Foto: Divulgação | PM

Duas mulheres brigaram, na noite de sábado, 8, na cidade de Serrinha, a cerca de 180 km de Salvador, por conta de uma peça de roupa. Elas foram conduzidas à delegacia após o desentendimento. Ainda não há informações sobre o que motivou a briga que aconteceu no bairro Vista Alegre.

Segundo a PM, uma mulher de 36 anos confessou ter usado uma faca para cortar a vestimenta que era segurada pela vítima, e acabou atingindo as mãos e os dedos dela. A pessoa que ficou ferida tem cerca de 40 anos. As informações são do G1 Bahia.

A vítima recebeu atendimento médico e ambas foram conduzidas à delegacia onde foram ouvidas e liberadas. Em nota, a Polícia Civil disse que foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência (TCO) por vias de fato. A faca utilizada na agressão, do tipo peixeira, foi apreendida.