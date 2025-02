Integrante de facção morre em confronto com a polícia no sul da Bahia

Material apreendido foi na Delegacia Territorial de Itamaraju - Foto: Divulgação | PM-BA

Um homem, suspeito de tráfico de drogas e integrante de uma facção criminosa, morreu neste sábado, 8, durante confronto com a polícia na cidade de Prado, no extremo sul da Bahia. A identidade do suspeito não foi revelada.

De acordo com a PM, os suspeito estava ameaçando moradores que fizeram uma denúncia anônima. A PM foi até o local para averiguar a situação e, ao chegarem foram recebidos com tiros e o homem acabou ferido. O suspeito foi socorrido e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas não resistiu. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML)

Com ele foram apreendidos um revólver calibre 38, seis munições, uma balança de precisão, drogas e um coldre tático. Todo o material foi apresentado na Delegacia Territorial de Itamaraju.