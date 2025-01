Avião de pequeno porte cai no interior da Bahia e deixa feridos

O acidente ocorreu nas proximidades da Rua Projetada, no bairro Caminho do Mar - Foto: Reproducão | Redes Sociais

Dois homens, de 62 e 27 anos, ficaram feridos após a queda de um avião monomotor na tarde deste domingo, 19, em uma área de mata no município de Prado, no extremo sul da Bahia. Uma das vítimas foi transferida para um hospital da região devido à gravidade dos ferimentos, enquanto a outra segue em atendimento médico.

O acidente ocorreu nas proximidades da Rua Projetada, no bairro Caminho do Mar, perto de um estabelecimento comercial. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o monomotor completamente destruído após o impacto.

De acordo com o g1, testemunhas relataram que a aeronave voava muito baixo e fazia um barulho "estranho" antes de cair. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas, mas o incidente mobilizou moradores locais e autoridades.

Veja o vídeo: