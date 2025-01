Homem de 55 anos é morto a golpes de machado após briga em fazenda

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado e recolheu o corpo - Foto: Ilustrativa

Um homem de 55 anos foi morto com golpes de machado após uma briga na madrugada de sábado 18, no distrito Novo Horizonte, zona rural de Ibirapitanga, no sul da Bahia.

Jailson de Jesus estava bebendo com outras duas pessoas na Fazenda Rio Santo. Em um desentendimento entre os três, ele foi atacado e morto.

A Polícia Militar foi acionada e uma guarnição da 61ª CIPM prendeu os suspeitos do crime em flagrante. Eles foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Ilhéus. A arma do crime foi encontrada em uma residência.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado e recolheu o corpo.