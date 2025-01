Adolescente de 16 anos é morta a tiros em interior da Bahia

A vítima passeava pela rua quando foi atingida pelos disparos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma jovem de 16 anos foi brutalmente assassinada a tiros na noite deste sábado, 18, no bairro Massaranduba, em Ibirataia, região do Médio Rio de Contas. De acordo com informações iniciais, Rayssa de Carvalho dos Anjos caminhava pela rua quando foi surpreendida por um homem armado que, após os disparos, fugiu pelo matagal.

Leia mais:

>>Morre homem baleado na cabeça durante assalto em Feira de Santana

>>Mulher é presa por maus-tratos aos filhos após denúncia de conselheira

De acordo com a Polícia Militar, Rayssa morreu no local antes mesmo de receber socorro. Uma equipe da Polícia Técnica de Jequié esteve na cena do crime para realizar a perícia e, em seguida, encaminhou o corpo da jovem para o Instituto Médico Legal (IML).

Ainda não há informações sobre a motivação do crime ou a identidade do assassino. A Polícia Civil de Ibirataia está à frente das investigações.