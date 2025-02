Homem é encontrado morto com marcas de tiros em Feira de Santana

O corpo estava em uma área de mata - Foto: Divulgação/Polícia Civil da Bahia

Um homem identificado como Diego Manoel Bezerra Bispo, de 37 anos, foi encontrado morto em Feira de Santana, neste domingo, 9. Segundo a Polícia Civil, que investiga o caso, o corpo da vítima apresentava marcas de disparos de arma de fogo.

O corpo estava em uma área de mata, às margens da estrada Lagoa das Pedras, no bairro Mangabeira. As informações são do g1 Bahia.

Segundo a Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, as circunstâncias são apuradas e imagens de câmeras de videomonitoramento poderão ajudar nas investigações. Até o momento, não há pistas sobre autoria e motivação do crime.

Em nota, a Polícia Militar disse que equipes da 66ª Companhia Independente foram acionadas e fizeram buscas na região, mas não encontraram nenhum suspeito.