Polícia procura suspeito de série de assassinatos no interior da Bahia

Os crimes aconteceram nos últimos cinco dias - Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Uma série de homicídios cometidos entre a última quarta-feira, 25, e o domingo, 29, na cidade de Ibirapitanga, interior da Bahia, está sendo investigada pela Polícia Civil. O principal suspeito é Tiago de Jesus, que, segundo as investigações, teria cometido três assassinatos em diferentes localidades do município.

De acordo com a polícia, Tiago é procurado por se esconder em uma área de matagal, e equipes da Polícia Militar de Ibirapitanga e Ubaitaba realizam buscas no local desde domingo, sem sucesso até o momento.

Leia também:

>> Empresas vão ter que retirar fio inútil de postes em Feira de Santana

>> Forças de segurança fazem balanço do ano e estabelecem metas para 2025

>> Mega da Virada: fila online ultrapassa 1 hora de espera para apostas

O primeiro homicídio ocorreu na quarta-feira, 25, durante o feriado de Natal, quando Tiago teria matado Joseilton Silva dos Santos, de 48 anos, a pauladas em uma propriedade rural no distrito de Novo Horizonte. A vítima foi atacada enquanto dormia, após beber com o suspeito. A motivação do crime ainda não foi esclarecida.

Na madrugada de domingo, 29, Tiago é suspeito de matar Marilene Silva Nascimento, de 60 anos, no distrito de Jacuba. O crime é investigado inicialmente como latrocínio, já que o corpo da vítima foi encontrado sem roupas e coberto por um lençol em um matagal. A polícia também investiga a possibilidade de abuso sexual antes do homicídio.

Ainda no domingo, o suspeito teria disparado uma espingarda contra Rafael José dos Santos, de 64 anos, durante um assalto na rua do Cacau, no distrito de Itamarati. A moto de Rafael foi levada por Tiago, e o idoso, socorrido e levado ao Hospital de Base de Itabuna, não resistiu aos ferimentos e faleceu.