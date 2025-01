Mega da Virada: fila online ultrapassa 1 hora de espera para apostas

- Foto: Joedson Alves / Agência Brasil

A Mega da Virada tem atraído grande procura por parte dos brasileiros, com o prêmio estimado em mais de R$ 600 milhões. Nesta segunda-feira, 30, a demanda pelas apostas on-line foi tão alta que gerou uma fila de espera de mais de uma hora nos canais digitais da Caixa Econômica Federal. As apostas on-line podem ser feitas tanto no site quanto no app da Caixa.

Fila de espera de mais de uma hora nos canais digitais da Caixa Econômica Federal | Foto: Reprodução

A movimentação nas lotéricas presenciais também tem sido intensa, já que o prazo final para apostas se aproxima. As apostas poderão ser feitas até ás 18h de terça-feira, 31, nas lotéricas, e os jogos digitais podem ser feitos até o último minuto.

O sorteio, que será realizado pela Caixa na véspera de Ano-Novo, acontecerá às 20h (horário de Brasília).