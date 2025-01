Forças de segurança fazem balanço do ano e estabelecem metas para 2025

Encontro nesta segunda - Foto: Reprodução

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) se reuniu, na manhã desta segunda-feira,30, o com representantes das forças de segurança da Bahia para apresentar um balanço das ações desenvolvidas em 2024 e traçar metas estratégicas para 2025.

Leia também

>> Jerônimo sai em defesa de decreto de Lula sobre uso de força policial

O encontro, que teve foco nas particularidades de cada região do estado, contou com a presença do secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner; do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo Coutinho; e do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, coronel Adson Marchesini.

Leia também

>> Governo anuncia reforço na segurança em mais de 80 cidades baianas

Durante a reunião, foram apresentados os resultados alcançados ao longo do ano, com ênfase no fortalecimento das operações integradas, no avanço da inteligência policial e na redução dos índices de criminalidade em áreas prioritárias. A gestão destacou o compromisso em atender às necessidades específicas de diversas comunidades baianas, adaptando as ações de segurança às características de cada território.

Preparação para o Verão

Além de discutir os resultados do ano, o encontro teve como pauta a preparação das forças de segurança para o período de festas, que se estende durante todo o verão, com um número crescente de turistas visitando o estado. Nos últimos dois anos, a Bahia incorporou seis mil novos policiais e bombeiros, reforçando o policiamento em pontos estratégicos. Também foram feitos investimentos em viaturas, câmeras de segurança, aprimoramento da comunicação e melhorias no atendimento à população e aos visitantes.

Entre as iniciativas planejadas para o verão, destaca-se a Operação Verão, que tem como foco Salvador, Porto Seguro e outras regiões turísticas. Uma das ações específicas será a Operação Navio, voltada para os cruzeiros que chegam aos portos de Salvador e Ilhéus. O objetivo é garantir a segurança de baianos e turistas, promovendo um ambiente seguro e tranquilo para o aproveitamento das festividades e das belezas naturais da Bahia.

Avanços em Segurança Pública

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, destacou os avanços alcançados em 2024.

“Mantivemos um trabalho firme, pautado pela integração, inteligência e investimentos em segurança pública. Nos últimos dois anos, entregamos 132 novas unidades, além de armamentos, viaturas, aeronaves e embarcações que reforçaram a estrutura das forças de segurança. Também incorporamos 3.500 novos profissionais da Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento de Polícia Técnica e Corpo de Bombeiros, alcançando um número recorde de efetivo. Esses avanços, aliados a investimentos em tecnologia, radiocomunicação e inovação, resultaram na redução de todos os índices criminais no estado ao longo do ano”, afirmou.

Interiorização da Segurança

Outro destaque foi o fortalecimento da segurança pública no interior do estado. O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo Coutinho, enfatizou os esforços para ampliar a presença policial em regiões com menor cobertura. “Ampliamos a presença da Polícia Militar no interior, atendendo à prioridade do governador de garantir policiamento em todas as localidades. Essa interiorização, combinada com o reforço no efetivo e a implementação de novas estratégias, contribuiu para a redução expressiva dos índices criminais, tanto na capital quanto nas cidades do interior. Com mais policiais atuando diretamente nas comunidades, estamos consolidando uma política contínua de segurança que traz mais tranquilidade para toda a Bahia”, afirmou o coronel.

Tecnologia

No quesito inteligência, o Sistema de Reconhecimento Facial foi um dos destaques deste ano. Segundo informações da SSP, foram localizados na Bahia, em média, dois foragidos da justiça por dia, resultando no alcance de 817 pessoas com mandados de prisão por crimes de homicídio, tráfico de drogas, roubo, estupro, dívida de pensão alimentícia, furto, agressão contra mulheres e estelionato.

Desde 2019, foram 2.070 prisões auxiliadas pela tecnologia. A ferramenta também tem sido empregada em grandes eventos, como o Carnaval, o São João, as eleições municipais e o jogo Brasil x Uruguai para eliminatória da Copa do Mundo de 2026, que aconteceu em novembro.

Apreensão de drogas

Além de contribuir para a redução dos índices de criminalidade, os novos equipamentos foram necessários para as ações de descapitalização do crime organizado, com a apreensão de mais de oito toneladas de drogas. Ao todo, foram 20 laboratórios de entorpecentes desmobilizados e cerca de 400 mil pés de maconha erradicados em toda Bahia.

As operações também resultaram na prisão de mais de 16 mil pessoas em flagrante, representando uma média de 51 prisões por dia.