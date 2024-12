Governo anuncia reforço na segurança em mais de 80 cidades baianas

Lançamento de ações foi realizado em Porto Seguro, nesta segunda (16) - Foto: Thuane Maria/GOVBA

Nesta segunda-feira (16), Porto Seguro, no extremo sul baiano, recebeu o lançamento das ações de segurança da Operação Verão 2024/2025, iniciativa que abrangerá o Litoral Sul e outras regiões do estado, com atuação prevista em 85 municípios, além de Salvador.

O objetivo é garantir a tranquilidade de baianos e visitantes durante o período. O evento contou com a presença do vice-governador, Geraldo Júnior, representando o governador Jerônimo Rodrigues; secretários estaduais e outras autoridades.

"Porto Seguro é um dos destinos mais procurados durante o verão, e isso exige um reforço significativo no nosso efetivo policial e nos equipamentos para garantir que todos possam aproveitar o litoral e as belezas naturais com segurança. Essa operação é um exemplo de como estamos investindo para combater a criminalidade e preservar a ordem em uma época tão movimentada", destacou o vice-governador.

Durante a cerimônia, foram entregues viaturas, armamentos e equipamentos para fortalecer as forças de segurança no sul da Bahia.

A Operação Verão 2024/2025 recebeu um investimento de R$ 15,7 milhões para aquisição de 200 viaturas, incluindo 180 motos, sete caminhonetes, quatro carros, quatro quadriciclos e cinco bases móveis, 727 fuzis e 1.798 coletes balísticos.

Os itens serão usados para reforçar o patrulhamento preventivo e ostensivo na região, durante a operação que ocorrerá até o mês de abril de 2025.

"Com o aumento do efetivo e a ampliação dos recursos, conseguimos atuar de forma mais eficaz na prevenção e no combate a crimes, assegurando que os moradores e visitantes possam desfrutar do verão com tranquilidade", reforçou o secretário de segurança pública, Marcelo Werner.

O titular da SSP também destacou a implementação da Operação Via Magna, que prevê reforço na segurança durante a noite e a madrugada em Salvador, Lauro de Freitas e na BA-099.

Profissionais do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) também integram a iniciativa, que conta com a atuação de aproximadamente 9500 policiais militares, 800 bombeiros e 2892 policiais civis, em regime de serviço especial.

Turismo e proteção ambiental

A iniciativa também fortalece a economia e o turismo local. Durante o evento, o projeto "Bahia, Sinta Essa Energia" foi apresentado pela Secretaria de Turismo (Setur-BA), trazendo uma programação cultural diversificada para receber os cerca de 3 milhões de visitantes esperados nesta temporada.

O projeto inclui receptivos em aeroportos, eventos culturais e de entretenimento, promovendo experiências que conectam os turistas às riquezas culturais e naturais da Bahia.

A cidade também será beneficiada com a integração da Polícia Ambiental e da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) para intensificar a fiscalização em áreas de proteção ambiental, como o entorno da Baía de Todos-os-Santos e regiões costeiras. Foram entregues nove quadriciclos, sete motos aquáticas, uma lancha e equipamentos específicos para apoiar essas ações.