Caos no transporte de Jequié: cooperativa suspende atividades e prefeitura intervém

Empresa responsável pela oferta de transporte aponta "grave desequilíbrio financeiro" - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Trabalhadores da cidade de Jequié denunciaram ter amanhecido nesta segunda-feira, 10, sem transporte público após a empresa de transporte anunciar “grave desequilíbrio financeiro do contrato”. Não há previsões para o retorno das atividades do setor.

Em nota, a Cooperativa de Transporte e Turismo Borda da Mata (COOBMA), empresa vencedora da licitação para oferta de transporte público em Jequié, disse ter enfrentado também dificuldades diante de crise no setor, e que por esses motivos, a oferta de veículos estaria suspensa por tempo indeterminado.

“É incontestável que o transporte público enfrenta uma crise sem precedentes no cenário nacional e internacional. A falta de previsões legais adequadas e de investimentos essenciais tem comprometido severamente a manutenção e a qualidade dos serviços, tornando insustentável a continuidade das atividades”, iniciou a empresa em nota.

De acordo com prefeitura, a administração municipal de Jequié instaurou a Intervenção Pública na cooperativa sob a acusação de não estar "cumprindo as cláusulas contratuais", "suspender sem prévia autorização do poder público diversas linhas estabelecidas", e não "cumprir os horários previamente estabelecido em determinadas linhas". A gestão assumirá a administração do sistema de transporte urbano por meio da Superintendência Municipal de Trânsito (SumTran).

"Dessa forma, a Prefeitura de Jequié assume, pelo prazo inicial de 90 dias, o acervo material e pessoal da Cooperativa de Transportes e Turismo Borda da Mata, necessários à execução eficiente das atividades operacionais em Jequié com o objetivo principal de assegurar a continuidade do serviço público de transporte coletivo à população até que esta situação seja, definitivamente, resolvida", disse a prefeitura também em nota.

Além disso, também tornaram-se públicas as denúncias sobre a suspensão do café da manhã nas escolas municipais de ensino. Informações apontam que o reforço alimentar foi suspenso desde 2021, afetando mais de 9 mil estudantes da rede, segundo o veículo.

O Portal A TARDE entrou em contato com a SumTran sobre a previsão de retorno das atividades do setor na cidade, que informou retomar o serviço de parte da frota, por volta de 11h. O site também tentou contanto com a prefeitura para as denúncias de alimentação escolar, mas não obteve retorno. A reportagem está aberta a manifestações.