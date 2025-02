Especialistas discutem futuro da sustentabilidade em webinar

A Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), em parceria com o Programa A TARDE Educação, promove na próxima segunda-feira (17), a primeiraa edição do webinar "Sustentabilidade e a Bahia como Capital da Amazônia Azul". O evento, online e gratuito, será transmitido ao vivo pelo canal A TARDE Play, no YouTube, a partir das 18 horas.

Especialistas renomados se reunirão para debater temas relevantes relacionados à sustentabilidade no setor portuário, à preservação dos ecossistemas marinhos e às oportunidades para o desenvolvimento econômico sustentável na região.

Entre os palestrantes confirmados estão o gestor de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho da Codeba, Anderson Palmeira, a técnica portuária em Meio Ambiente Elane Marques, o biólogo e mestre em Ecologia e Biomonitoramento Fernando Pires, o doutor em Ecologia Gabriel Barros e o oceanógrafo e doutor em Ecologia Yuri Costa.

Anderson Palmeira (Gestor de meio ambiente e segurança do trabalho)

“O Webinar reforça o compromisso da instituição com práticas que assegurem o uso responsável dos recursos naturais, além do fortalecimento da relação Porto-Cidade, importante pilar da gestão portuária e ferramenta de integração da Companhia com a comunidade do entorno. O evento se torna espaço possível de fomentar debates, promovendo evolução em novas políticas institucionais (ambientais e econômicas “ESG”) e impulsionar o desenvolvimento de estratégias para que a Bahia se torne referência em sustentabilidade na Amazônia Azul”.

Elane Marques (Técnica portuária em meio ambiente)

“O webinar "Sustentabilidade e a Bahia como Capital da Amazônia Azul" tem como foco principal promover a educação ambiental e a sustentabilidade nas escolas e comunidades costeiras, destacando o papel estratégico da Bahia nesse contexto. O evento visa fortalecer a ligação entre educação, desenvolvimento econômico e preservação ambiental, com um papel fundamental para os educadores na integração desses temas ao currículo escolar. O objetivo principal do webinar é refletir sobre como a educação e as escolas podem ser vetores de transformação social e ambiental, especialmente em um estado rico em biodiversidade e potencial econômico como a Bahia”.

Fernando Pires (Biólogo e mestre em ecologia e biomonitoramento)

“O webinar serve de embasamento contextual e conceitual para futuros projetos de conservação, educação ambiental e turismo sustentável, sendo um importante instrumento para a geração de multiplicadores ambientais da sustentabilidade em ambientes costeiros”.

Gabriel Barros (Doutor em ecologia)

“Considerando o atual cenário mundial de intensa crise climática e ambiental, torna-se urgente a universalização e a integralização das práticas sustentáveis. Para que a sustentabilidade se torne ação recorrente e seja incorporada às culturas existentes, é importante debate-la constantemente, disseminando práticas bem sucedidas. A Bahia é o estado brasileiro com a maior linha de costa, sendo então caracterizado como capital da Amazônia Azul e, consequentemente, sendo alvo de muitos interesses de distintos setores privados e públicos. Neste sentido, o estado tem o grande desafio de garantir que o almejado desenvolvimento econômico ocorra de forma menos impactante e mais socialmente justa”.

Yuri Costa (Oceanógrafo e doutor em ecologia)

“Iremos discutir o que é, e qual a importância da Amazônia Azul para o Brasil e qual a relevância da Bahia ser a capital da Amazônia Azul. Vamos dar um mergulho no fundo da Baía de Todos os Santos (BTS) e ver toda riqueza em termos de biodiversidade e potenciais econômicos que nossa maravilhosa BTS nos proporciona. A partir dessas informações, irei apresentar algumas estratégias de como integrar a sensibilização ambiental ao currículo escolar”.

O webinar “Sustentabilidade e a Bahia como Capital da Amazônia Azul” é aberto ao público e voltado para professores, gestores e a comunidade escolar da rede estadual de ensino, que desempenham um papel essencial na disseminação do conhecimento e no engajamento das comunidades em questões socioambientais.