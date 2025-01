Protesto bloqueia BR-101 em Ibirapitanga após três homicídios

Trecho da BR-101 - Foto: Reprodução/TV Santa Cruz

Moradores de Ibirapitanga, no sul da Bahia, realizaram um protesto na manhã desta quarta-feira, 1º, bloqueando por mais de quatro horas um trecho da BR-101, em repúdio às mortes de três pessoas ocorridas no município. A Polícia Civil investiga a conexão entre os homicídios, acreditando que foram cometidos por um único suspeito, identificado como Tiago de Jesus, que continua foragido.

O protesto aconteceu no km 403, no distrito de Itamarati, e começou por volta das 7h, sendo encerrado às 11h40. Durante a manifestação, os moradores exigiram maior segurança na região e a prisão imediata do suspeito, com pneus queimados bloqueando a rodovia. O ato causou um grande congestionamento, com engarrafamento de cerca de dois quilômetros nos dois sentidos da estrada, importante via de acesso entre a região sul da Bahia e Salvador.

Os crimes investigados ocorreram entre os dias 25 e 29 de dezembro, em diferentes pontos da cidade. As investigações iniciais indicam que Tiago de Jesus está se escondendo em uma área de matagal na zona rural de Ibirapitanga. Desde o dia 29, equipes da Polícia Militar de Ibirapitanga e Ubaitaba estão realizando buscas no local, mas até o momento, o suspeito não foi encontrado.

O primeiro homicídio em que Tiago é apontado como responsável aconteceu no dia 25 de dezembro, quando ele teria matado a pauladas Joseilton Silva dos Santos, de 48 anos, em uma propriedade rural do distrito de Novo Horizonte. A vítima foi atacada enquanto dormia, após beber com o suspeito. A motivação do crime ainda não foi esclarecida.

No dia 29, Tiago teria cometido dois outros crimes. À madrugada, matou Marilene Silva Nascimento, de 60 anos, no distrito de Jacuba. O caso é investigado como latrocínio, pois o corpo da vítima foi encontrado sem roupas e coberto por um lençol, escondido em um matagal. A polícia investiga a possibilidade de que a idosa tenha sido estuprada antes de ser assassinada.

No mesmo dia, em Itamarati, o suspeito teria atacado Rafael José dos Santos, de 64 anos, com tiros de espingarda durante um assalto. A moto da vítima não foi localizada no local. Rafael foi socorrido e levado ao Hospital de Base, em Itabuna, mas não resistiu aos ferimentos.