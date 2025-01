Tarifa do transporte público de Salvador é reajustada para R$5,60

A nova tarifa será praticada ao longo de todo o ano de 2025, tanto pelos ônibus urbanos convencionais como pelos sistemas BRT e STEC - Foto: Betto Jr./ Secom

A tarifa do transporte público de Salvador passará ao valor de R$5,60 a partir do próximo sábado, 4. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 2, pela Prefeitura, após publicação no Diário Oficial do Município (DOM) feito através de portaria da Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos de Salvador (Arsal).



De acordo com a gestão municipal, nos dois últimos anos, a capital baiana passou por apenas um reajuste no preço da passagem, em novembro de 2023, após estudo de revisão tarifária.

O novo valor, segundo a gestão, leva em consideração o resultado dos estudos técnicos da revisão tarifária para o quadriênio 2023-2026, desenvolvidos pela Arsal, e é equivalente à inflação acumulada desde o último reajuste.

A nova tarifa será praticada ao longo de todo o ano de 2025, tanto pelos ônibus urbanos convencionais como pelos sistemas BRT e STEC. Lembrando que, com o uso do Salvador Card, o passageiro pode utilizar até três destes modais, e também o Metrô, pagando apenas uma tarifa, graças à integração.

A Prefeitura alega que seguirá investindo na melhoria do transporte público de Salvador, com ações de renovação da frota e de criação de linhas e que, ainda neste mês de janeiro, chegarão à cidade mais 49 ônibus de 15 metros para o sistema BRT e mais 55 ônibus convencionais equipados com ar-condicionado e motores Euro 6, que economizam combustível e emitem menos poluentes. Com isso, a capital baiana terá 42% da frota composta por veículos novos e climatizados.

A ideia é que, ao longo de 2025, chegarão a Salvador mais 300 ônibus convencionais com ar-condicionado e motor Euro 6, que estão em processo final de aquisição por meio de dois financiamentos já aprovados pela Câmara Municipal. Além disso, a capital baiana ganhará também mais 90 veículos elétricos, inclusive com modelos articulados. Assim, a frota renovada passará de 60% ainda neste ano.