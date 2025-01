"Esperava mais uma mulher", diz Muniz por ausência de Ireuda na Mesa

Carlos Munis lamentou saída de Ireuda Silva da Mesa Diretora - Foto: Divulgação | Reginaldo Ipê/CMS

Reeleito presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS) nesta quinta-feira, 2, Carlos Muniz (PSDB) lamentou a retirada da vereadora Ireuda Silva (Republicanos) da composição da Mesa Diretora, por decisão do partido da colega.



Em conversa com a imprensa, Muniz reiterou que a escolha dos nomes é feita pelos partidos e o Republicanos decidiu indicar Kel Torres, que vai assumir o cargo de quarto secretário.

“Eu esperava mais uma mulher. Ela é uma mulher que trabalha muito por Salvador, eu queria dar esse reconhecimento, mas no meu discurso eu falei e repito aqui a vocês que é uma indicação do partido, se fosse uma indicação do vereador Carlos Muniz seria Ireuda, mas o partido decidiu indicar Kel Torres. Da forma mais democrática pela votação interna do partido, ele foi a pessoa indicada, eu tenho que respeitar ele e colocá-lo na mesa”, pontuou.

| Foto: Eduardo Dias / Ag. A Tarde

A votação ocorreu de forma regimental, com cada vereador registrando voto em urna. Muniz registrou chapa completa e o vereador Hamilton Assis (PSOL) registrou candidatura apenas para a presidência.

Muniz saiu disparado na frente do seu opositor na disputa, registrando 39 votos, contra dois de Hamilton. Na votação, houve uma abstenção e um voto nulo.