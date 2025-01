Carlos Muniz diz que tarifa de ônibus deve ser reajustada em Salvador

Tarifa de ônibus deve ficar mais cara em Salvador em 2025 - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Reeleito presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), confirmou, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 2, que o preço da passagem de ônibus na capital baiana vai ficar mais caro em 2025.

De acordo com o vereador, será inviável para a prefeitura manter o valor da tarifa neste ano por conta, principalmente, dos aumentos dos insumos. O último reajuste aconteceu em novembro de 2023, quando o preço da passagem passou R$ 5,20, uma das mais altas do Brasil.

“Esse ano com certeza terá [o reajuste], nós temos dois anos que não existe aumento no transporte público. Aumentou o combustível, aumentou até os preços dos ônibus, tudo aumentou. Então, como é que você tem esses aumentos e você não repassa isso para o consumidor? Quem disser que não vai ter aumento tem que dar subsídio. Como eu acho que a prefeitura não tem intenção de dar o subsídio a passagem de ônibus com certeza irá ser mais cara”, adiantou Muniz.

Responsável pela definição do reajuste, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) ainda não se pronunciou sobre o assunto.