Getúlio Sampaio projeta ampliar geração de empregos em Amargosa

Getúlio Sampaio (PT) tomou posse como prefeito de Amargosa na quarta-feira, 1º - Foto: Reprodução / Instagram

O prefeito eleito de Amargosa, Getúlio Sampaio (PT), projetou, em entrevista ao programa Isso é Bahia, da rádio A Tarde FM, nesta quinta-feira (2), que os primeiros anos de sua gestão serão marcados pela geração de empregos.

Leia também

>> Getúlio Sampaio toma posse como prefeito em Amargosa

>> Camaçari: Luiz Caetano anuncia secretariado; saiba nomes

O gestor destacou que o município, localizado no Vale do Jiquiriçá, é o 69º em população na Bahia, com 36.521 habitantes e que está entre as 30 cidades que mais geraram empregos de carteira assinada nos últimos oito anos.

O petista prevê a criação de cerca de 1000 novos postos de trabalho em duas grandes iniciativas e garantiu que vai continuar buscando novas parcerias com a iniciativa privada e com o poder público para a cidade possa continuar crescendo.

“Nós temos uma grande perspectiva no Distrito Industrial, que nós já temos o protocolo de intenções com a Ferracini para a geração imediata de 400 empregos. A outra é a maternidade que nós fomos contemplados pelo PAC [Programa de Aceleração do Crescimento] do governo Lula que vai gerar cerca de 600 novos postos de trabalho principalmente na área da saúde. Isso nos dá a tranquilidade de que nesses dois próximos anos nós vamos continuar crescendo e figurando entre as cidades que mais geram emprego na Bahia”, pontuou.

Veja a entrevista: