Camaçari: Luiz Caetano anuncia secretariado; saiba nomes

Prefeito eleito de Camaçari, Luiz Caetano - Foto: Reprodução

O prefeito eleito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), apresentou parte do seu secretariado na manhã desta segunda-feira, 30, em ato que contou com a presença de autoridades, aliados e lideranças políticas.

Foram anunciados os secretários das seguintes pastas: Secretaria de Governo; Administração, Serviços Públicos; Fazenda; Educação; Desenvolvimento Econômico; Saúde; Desenvolvimento Social; Desenvolvimento Urbano; Mulher; Agricultura e Pesca; Relações Institucionais; Infraestrutura; além da Chefia de Gabinete; Instituto de Seguridade do Servidor Municipal; Defesa Civil; Comunicação; e Coordenação de Eventos.

Nesta terça, 31, Caetano anunciará o restante dos secretários municipais.

Confira abaixo a lista de secretários:

SECRETARIA DE GOVERNO (Segov) - Ednalva Santana (Branca): Moradora do Bairro dos 46. Formada em Contabilidade, atua na Administração pública há 20 anos e possui larga experiência em gestão governamental. É especialista em Contabilidade Pública; em Licitações e Contratos; e também em gestão governamental. Já foi Coordenadora de Licitações, Secretária de Administração e Controladora Geral de Camaçari. Sua última experiência profissional foi como Controladora Geral de Candeias.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (Secad) - Fabiana Montenegro: Moradora da Gleba A na infância e moradora do Inocoop há mais de 25anos. Formada em Administração e Gestão de Pessoas. Tem pós-graduação em Psicologia Organizacional, Gestão Pública e também em Finanças com ênfase em Controladoria.

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS (Sesp) - Hidemburgo Teles: servidor de carreira e técnico experiente da Prefeitura de Camaçari. Ex-diretor da Urbis. Formado em Administração de Empresas, pós-graduado em Controladoria Geral e também pós-graduado em Gestão de Projetos.

SECRETARIA DA FAZENDA- Luis Augusto Silva Reis: Bacharel em Ciências Contábeis. Iniciou sua trajetória profissional no Banco Real. Foi contador na Desenvale por nove anos. Trabalhou na EMBASA de 1989 até 2023. Foi membro do Conselho Deliberativo da FABASA, Diretor Geral na SEDUR do Governo da Bahia e também Presidente da FABASA por 10 anos.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Seduc) - Marcio Neves: Morador do Parque Verde e segundo vereador mais votado na eleição de 2024. Licenciado em Geografia, pós-graduado em Geografia do semi-árido, Gerente de Cidades e educação especial e inclusiva. É Mestre em Desenvolvimento Regional e Urbano e foi secretário de Educação. Professor concursado das redes de ensino municipal e estadual.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (Sedec) - Adriana Marcele: empresária, educadora e moradora de Jauá. É formada em Pedagogia, Neuropsicopedagogia e Psicanálise. Atualmente, cursa pós-graduação em Gestão Pública. Tem forte atuação como empreendedora em Camaçari.

SECRETARIA DE SAÚDE (Sesau) - Rosangela Almeida: Moradora do Bairro Novo; tem 27 anos de experiência em Gestão; Enfermeira Sanitarista, MBA Executivo em Liderança e Gestão Pública em Saúde pelo Hospital Albert Einstein; Especialista em Gestão de Sistemas de Saúde, com ênfase em gestão de policlínicas, ESSP/SESAB; Especialista em Saúde Coletiva, Concentração em Gestão Pública Municipal, ISC-UFBA; Pós-graduada em Educação Profissional na área da Saúde ENSP/FIOCRUZ; Pós-graduada em Saúde Pública, com ênfase em Saúde da Família, Universidade Estácio de Sá; Secretária Municipal da Saúde em Ituberá, Camamu, Valença e Amargosa.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (Sedes) - Jeane Gleide: Moradora da Gleba C. Graduada em Direito. Tem especialização em Proteção Integral ao Direito da Criança e do Adolescente, Especialização em Contratos Administrativos, Especialização em Gestão Publica, Especialização em Direito político e eleitoral, Especialização em Municipalidade e Políticas publicas e Especialização em Gestão de Saúde Pública.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO (Sedur) - Rodrigo Nogueira: Advogado, graduado em Direito pela Universidade do Estado da Bahia, especialista em Direito Público e empresarial. Atualmente preside o Conselho Consultivo da Jovem Advocacia da OAB subseção Camaçari. Foi presidente do Diretório Acadêmico Cosme de Farias por duas gestões, membro do Conselho Municipal de Juventude, do Concidade e do Conselho Superior Universitário da UNEB.

SECRETARIA DA MULHER (Semu) - Branca Patricia: moradora de Arembepe. Formada em pedagogia. Pós graduação em Gestão pública. Também tem pós em Psicopedagogia Clínica e em Docência do ensino superior e tutoria de educação à distância.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (Sedap) - Fabiano Dourado: Nascido e criado na Gleba E, atualmente morando no Ponto Certo. Bacharel em Administração, possui vasta experiência no setor público. Já trabalhou em Camaçari na Secretaria de Desenvolvimento Social e também como assessor parlamentar.

SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (Serin) - Ademar Lopes: Ex-secretário municipal, morador do centro de Camaçari. Bacharel em Direito e especialista em Gestão Pública. Foi chefe de gabinete do deputado federal Luiz Caetano e coordenador na Secretaria de Relações Institucionais do Governo da Bahia.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (Seinfra) - José Mario Lima Bastos: Engenheiro civil formado pela UFBA com grande experiência na área. José Mário Lima Bastos. Tem pós-graduação em Hidrogênio Verde pelo Senai Cimatec Bahia. Foi gerente de contratos na Beltran Engenharia, realizando obras no Polo Petroquímico de Camaçari, no Rio de Janeiro (RJ), em Mariana (MG) e Rio Claro(SP). Em 1995 se tornou sócio da Santa Cruz Engenharia como diretor técnico, onde executou diversas obras privadas nos estados da Bahia, Tocantins e Rio de Janeiro. Também trabalhou na execução de contratos em diversas obras públicas nas cidades de Madre de Deus e Camaçari.

PROCURADORIA JURÍDICA - Carlos Medrado: Graduado em Direito pela Universidade Salvador (2003) e Especialista em Direito Público (2006). Foi coordenador jurídico da União dos Municípios da Bahia (UPB) e assessor especial da chefia de gabinete do governador da Bahia. É advogado militante na Bahia desde 2004, nos ramos de direito administrativo, municipal e eleitoral.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO- Geraldo Honorato: Jornalista e publicitário de formação. Criado na Gleba C, em Camaçari. Empreendedor, tem pós-graduação em Comunicação e Política (UFBA) e Gestão de Mídias Digitais (Unifacs). Foi Diretor da Câmara de Camaçari, onde criou a TV Câmara, e assessor de comunicação na Assembleia Legislativa. Já atou como marqueteiro em campanhas na Bahia e São Paulo.

CHEFIA DE GABINETE - Carine Borges: Moradora de Arembepe. Formada em Gestão de Recursos. Pós-graduação, em curso, em Gestão Municipal. Atuou na Secretaria de Relações Institucionais do Governo do estado por 16 anos como Assessora Especial e Coordenadora Geral.

SUPERITENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES (STT) - Edmilson Souza Santos. Advogado: Ex-procurador do município, com uma carreira sólida da administração pública e vasta experiência na área.

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL (ISSM) - Luiz Roberto Sobral (Sibié): Morador de Jauá. Graduação em Arquitetura e Urbanismo na UfBa. Pós em Planejamento Habitacional na University College of London. E também em Gestão Ambiental na UCSal.

DEFESA CIVIL - Almir dos Reis Garcia: Acadêmico do curso de Administração de Empresas e empreendedor. Cresceu no bairro Inocoop e tem uma relação orgânica com Camaçari.

COORDENAÇÃO DE EVENTOS - Aline Marques: Jornalista de formação com pós-graduação em Gestão Pública e Marketing Estratégico. Cresceu no bairro Camaçari de Dentro e hoje mora no Ponto Certo