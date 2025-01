Luiz Caetano é diplomado prefeito de Camaçari

Luiz Caetano foi diplomado nesta quarta-feira, 18 - Foto: William Rocha | Divulgação

O prefeito eleito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), foi diplomado para o cargo, nesta quarta-feira, 18, ao lado da sua vice, Pastora Déa (PSB), e dos 23 vereadores eleitos para a próxima legislatura.

Durante o discurso, Caetano, que assumirá a cidade pela quarta vez, pregou a união para garantir melhor qualidade de vida aos camaçarienses. O município, quinto maior PIB do Nordeste, abriga o maior polo industrial da América Latina.

“Esse é o chamado que eu faço como líder da nossa cidade, que a gente dê as mãos por Camaçari. Me honra muito ter sido eleito, o povo venceu junto com a gente”, disse durante o discurso.