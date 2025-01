Hélio Ferreira toma posse como vereador nesta quinta

Hélio Ferreira - Foto: Lula Bonfim | AG. A TARDE

O 1° suplente da Federação Brasil da Esperança - Fé do Brasil ( PCdoB/PT/PV), Hélio Ferreira (PCdoB), assume na manhã desta quinta-feira, 2, uma vaga na Câmara Municipal de Salvador (CMS), em sessão solene de posse da Mesa Diretora. A convocação foi confirmada pelo vereador ao Portal A TARDE.

Hélio toma posse após a saída do edil eleito Augusto Vasconcelos (PCdoB), que se licenciou para assumir a liderança da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), mudança oficializada nesta quarta e antecipada pelo Portal A TARDE em novembro do ano passado.

O ex-vereador também foi conduzido ao cargo de ouvidor-geral da Casa – anteriormente ocupado por Augusto – para o biênio 2025/2026.

O que é a Ouvidoria?

A Ouvidoria é um órgão integrante da Câmara criada para ser um canal de interlocução entre a Casa legislativa e a sociedade.

Através do setor, o cidadão pode manifestar à Casa sua opinião, crítica e até mesmo fazer sugestões que impliquem no aprimoramento das atividades do Legislativo