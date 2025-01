Bombeiros controlam incêndio em área de vegetação em Massarandupió

Guarnições do 10° BBM de Camaçari e do 19° BBM de Alagoinhas - Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros

Guarnições do 10° BBM de Camaçari e do 19° BBM de Alagoinhas atuaram no controle de um incêndio em uma área de vegetação na localidade de Massarandupió, no município de Entre Rios. Os bombeiros iniciaram o combate em diferentes frentes, com o objetivo de evitar que as chamas se propagassem para áreas residenciais e para uma reserva ambiental próxima.

A causa do incêndio ainda é desconhecida | Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros

Após o controle do fogo, os bombeiros, com o apoio de brigadistas de uma empresa local, permaneceram no local para monitorar possíveis novos focos. Felizmente, não houve feridos, e a causa do incêndio ainda é desconhecida.

Em caso de princípio de incêndio, a orientação é que as pessoas busquem um local seguro e acionem o Corpo de Bombeiros pelo número 193. Os profissionais são treinados e equipados para realizar o combate às chamas de forma segura e eficaz.