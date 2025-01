Pesquisa descobre características de quem é 'solteiro crônico'

- Foto: Reprodução

Enquanto alguns encontram o amor e desfrutam-no por longos anos, há aqueles que parecem desafiar o mito de que cada panela possui uma tampa. Uma pesquisa estudou esses 'solteiros crônicos' e descobriu que, de fato, existem traços de personalidade que definem essas pessoas.

De acordo com os pesquisadores da Universidade de Bremen, na Alemanha, existem três traços de personalidade principais que revelam se alguém permanece solteiro ou não.

Os participantes responderam a perguntas sobre sua satisfação com a vida, bem como sobre seus cinco grandes traços de personalidade: abertura à experiência, consciência, extroversão, afabilidade e neuroticismo (instabilidade emocional).

Os resultados mostraram que pessoas que nunca tiveram um relacionamento sério e duradouro tiveram pontuações mais baixas em extroversão, abertura e satisfação com a vida do que aquelas que estavam solteiras, mas viveram com um parceiro ou foram casadas no passado.

O estudo investigou aproximadamente 77 mil pessoas. Foram investigadas múltiplas definições de celibato, distinguindo entre pessoas que nunca se casaram, nunca viveram com um parceiro ou nunca estiveram em nenhum relacionamento sério.