Polícia Civil recebe treinamento do Google para garantir segurança no Carnaval

Especialista em comunicação jurídica da Google no Brasil, Antonio Trigueiro - Foto: Luan Julião / Ag. A TARDE

A Polícia Civil recebeu um treinamento do Google para garantir uma maior segurança no Carnaval de Salvador, sendo parte da "Operação Mobile". O treinamento traz novas funções do Android para bloqueio e remoção de contas dos aparelhos roubados. Tais funções foram apresentadas no Auditório Zezeu Ribeiro, no CAB, nesta segunda-feira, 10.

Um dos palestrantes foi o especialista em comunicação jurídica da Google no Brasil, Antonio Trigueiro, que em entrevista ao Portal A TARDE, explicou quais são essas novas funções de segurança:

"Essa ferramenta faz com que os usuários possam fazer bloqueios remotos dos dispositivos, seja um bloqueio de tela ou remover suas contas desses aparelhos, para fazer com que seja possível diminuir os danos relacionados a esse furto e roubo desses aparelhos. Então as orientações vão ser passadas para as polícias de todo o estado da Bahia são de como essas funcionalidades podem ser ativadas naquele momento e como os usuários podem se proteger nesse primeiro momento."

Além disso, Antonio diz que essa parceria entre o Google, Ministério da Justiça e polícias brasileiras, busca ter "várias mãos atuando nessa frente da proteção dos usuários, em um trabalho voltado especificamente ao Brasil, sendo espelhado no mundo inteiro"

Sobre essa parceria, o palestrante diz tentar fazer com que os usuários fiquem "mais seguros utilizando os aparelhos Android", fazendo com que as "forças de segurança da Bahia estejam mais preparadas para dar essas orientações de como ativar essas funcionalidades quando os usuários se dirigirem até as unidades de segurança."