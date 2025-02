Luiz Caetano anuncia quase R$ 60 milhões para o Minha Casa, Minha Vida

Jader Filho esteve em Camaçari, nesta segunda, 10 - Foto: Patrick Abreu | Divulgação

O prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), e o ministro das Cidades, Jader Filho (MDB), anunciaram, nesta segunda-feira, 10, um pacote de R$ 58,7 milhões em investimentos no programa habitacional Minha Casa, Minha Vida.

O anúncio ocorreu durante vistoria realizada pelo ministro, que esteve nos residenciais Verdes Horizontes I e II, que contarão com 384 apartamentos de dois quartos, na companhia da secretária estadual de Desenvolvimento Urbano, Jusmari Oliveira (PSD). Na ocasião, Jader autorizou a construção de mais um conjunto habitacional.

“Na Bahia, como um todo, estamos perto de 40 mil novas unidades, com um investimento de mais de R$ 6 bilhões para que a Bahia tenha cada vez mais unidades habitacionais para quem mais precisa. O governo do presidente Lula voltou, voltou com muita força, voltou com muita vontade de trabalhar, e de reconstruir o nosso país”, destacou o ministro.

Já o prefeito Luiz Caetano reforçou a parceria com o governo federal. Ao todo, estãol previstas 1.882 habitações populares. O gestor ainda afirmou que está realizando auditoria no processo de cadastramento das famílias que concorrem às casas.

“O Governo Federal está investindo, ao todo, em Camaçari 200 milhões de reais em habitação popular. Além das 1.712 habitações já agendadas pelo município, mais 160 habitações foram anunciadas pelo ministro na semana passada. Vamos para 1.882 habitações populares do Minha Casa, Minha Vida em Camaçari. Foi preciso Lula voltar para o Minha Casa, Minha Vida voltar para Camaçari, para o nordeste, para todo o país”, iniciou Caetano.

“Estamos discutindo se abrimos um novo processo de recadastramento na cidade para que todos possam participar, de forma transparente, com a participação do Ministério Público em todo o processo de seleção. E quero fazer um apelo às construtoras: priorizem a mão de obra de Camaçari pra poder a gente fazer com que a economia do município aqueça”, afirmou o prefeito.

Também presente na agenda, a secretária Jusmari Oliveira mencionou a 'dobradinha' iniciada com a criação 'Minha Casa, Minha Vida - Bahia', nos moldes do programa de caráter nacional.

“É um programa de habitação, parceria com o Governo Federal, que está mudando a realidade do estado da Bahia, garantindo a justiça e habitação com dignidade para os baianos e para as baianas. Nosso programa estadual, o Minha Casa, Minha Vida Bahia, reforça essa politica habitacional, com a construção de mais de 10 mil unidades até o final de 2026”, pontuou a titular da Sedur.