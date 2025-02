Bolsa Família: Governo desmente ministro e nega aumento

Cartão que dá direito ao cidadão sacar o benefício Bolsa Família (ilustração) - Foto: © Lyon Santos | MDS

Após entrevista concedida à agência Deutsche Welle Brasil, na sexta-feira, 7, pelo ministro ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, sobre um possível aumento no valor do Bolsa Família, o governo federal negou que não existe este estudo por enquanto.

“A Casa Civil da Presidência da Republica informa que não existe estudo no governo sobre aumento do valor do benefício do Bolsa Família. Esse tema não está na pauta do governo e não será discutido”, disse a pasta em nota divulgada nesta sexta-feira, 7.

Dias disse que um possível reajuste era avaliado pelo governo e a medida seria justificada pela alta nos preços dos alimentos. “O problema é o preço do alimento, que teve essa elevação brusca do fim do ano passado para cá”, disse o ministro durante a entrevista à DW. “Vamos tomar uma decisão dialogando com o presidente, porque isso repercute. Será um ajuste? Será um complemento na alimentação?”, cogitou. “Está na mesa”, concluiu.

Em seguida, o próprio ministério comandado por Dias negou que haja algum estudo sobre reajuste. “O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, esclarece que não há nenhum estudo em andamento sobre o aumento do valor do benefício do Bolsa Família e nem agenda marcada para tratar do tema”, afirmou. “O trabalho do MDS continua focado em garantir a proteção social aos brasileiros e brasileiras em situação de vulnerabilidade, com o objetivo de superar a pobreza. Todas as ações deste Ministério são tomadas em conformidade com as diretrizes do governo federal, especialmente no que diz respeito à responsabilidade fiscal”.