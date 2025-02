Celulares recuperados pela polícia (ilustração) - Foto: Divulgação | PC - BA

Com a proximidade do carnaval, o Google deu início a uma campanha com o intuito de conscientizar a respeito dos recursos que podem ser utilizados para prevenir roubo de celular baseado em IA. As forças policiais de Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo receberão treinamento.

O treinamento abordará as novas funcionalidades de segurança do Android, incluindo medidas proativas contra roubo, como mecanismos de bloqueio à distância, com o objetivo de que os policiais estejam aptos a orientar as vítimas de roubo ou furto antes ou após um incidente.

As tecnologias contra roubo presentes nos celulares Android são um dos fatores que têm contribuído para a redução do número de roubos ou furtos, aponta estudo recente realizado pelo Centro de Estudos em Economia do Crime da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), divulgado no dia 14 de janeiro.

Em 2024, o Google lançou no Brasil três recursos de segurança para celulares Android que geram o bloqueio da tela de dispositivos em situações de roubo ou furto, oferecendo portanto uma camada extra de segurança para os foliões tomarem medidas de segurança de forma mais tranquila e com menos risco de maiores prejuízos, como a invasão de contas de banco e roubo de contas de e-mail.

Como ativar a tecnologia contra roubo no Android

Até novembro do ano passado, mais de 1 milhão de brasileiros haviam ativado os recursos de proteção contra roubo no Android. Para que os recursos tenham o potencial de contribuir na redução do dano causado em um momento de roubo ou fiurto de celular, o dono do aparelho deve ter os recursos habilitados previamente. Celulares habilitados com o sistema operacional Android (versão 10 ou superior) estão equipados com ao menos três recursos de Proteção contra roubo. São eles:

• Bloqueio de Detecção de Roubo: Este novo recurso usa a IA do Google para detectar se alguém arranca seu telefione da sua mão e tenta fiugir com ele correndo, de bicicleta ou em um carro. Se um movimento comumente associado a roubo ou fiurto fior detectado, a tela do seu telefione será bloqueada rapidamente, o que pode ajudar a impedir que ladrões acessem seus dados fiacilmente.

• Bloqueio de Dispositivo Offline: Se um ladrão tentar desconectar seu telefione por longos períodos de tempo, o Bloqueio de Dispositivo Offline bloqueia automaticamente sua tela para ajudar a proteger seus dados mesmo quando seu dispositivo estiver fiora da rede.

• Bloqueio Remoto: caso a pessoa perceba que seu celular ficou para trás em um transporte público, num restaurante ou tenha sido fiurtado na aglomeração, por exemplo, o usuário pode fiazer uso do Bloqueio Remoto. Usando um dispositivo qualquer, de outra pessoa, o usuário acessa o site do Encontre meu Dispositivo (android.com/lock), insere apenas o número de telefione e fiaz o bloqueio simples datela – sem necessidade de fiazer login ou se lembrar da senha de sua Conta Google. Isso ajuda a ganhar tempo e impede que o celular perdido seja acessado por quem o encontrar.

O usuário pode ativar os recursos contra roubo por este link, ou:

1. Acessar as configurações: abrir o menu de “Configurações" no seu dispositivo Android.

2. Navegar até Google: tocar em “Google” e em seguida, em “Todos os Serviços".

3. Ativar a proteção contra roubo: tocar em “Proteção contra roubo" e ativar os três recursos disponíveis: Bloqueio de Detecção de Roubo, Bloqueio Remoto e Bloqueio de Dispositivo Offline.