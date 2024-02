Dois dias de Carnaval têm 234 registros de furto e roubo nos circuitos | A TARDE

Os dois primeiros dias do Carnaval de Salvador, quinta, 8, e sexta-feira, 9, encerrou com 205 registros de furtos e 29 registros de roubos nos três circuitos, Dodô, Osmar e Batatinha.

Segundo a Polícia Civil, o número é 38% menor que o registrado no ano passado, quando foram contabilizados 329 casos.

Ainda segundo a PC, nenhum crime grave contra a vida (homicídio, latrocínio, lesão dolosa seguida de morte e feminicídio) foi registrado.

No acumulado da festa (quinta e sexta), a PC contabilizou uma redução de 67% dos roubos. Foram 29 registros na festa de 2024, contra 90 ocorrências no Carnaval do ano passado. Os furtos estão com 38% de diminuição. Saíram de 329 casos em 2023, para 205 subtrações este ano.

Onze pessoas envolvidas com roubos, furto, tráfico de drogas, violência doméstica e importunação sexual foram presas em flagrantes nos dois primeiros dias. Fechando a lista, 20 casos de lesões leves foram computadas.