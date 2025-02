Avaliada em R$ 50 mil, guitarra furtada há seis meses é recuperada

Instrumento foi encontrado em um condomínio residencial - Foto: Divulgação | PC

Uma guitarra rara, que havia sido furtada há seis meses, foi recuperada por policiais nesta sexta-feira, 7, em um condomínio residencial localizado na BR-324, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. O instrumento é avaliado em R$ 50 mil.

Segundo a Polícia Civil, a investigação foi iniciada após a vítima procurar a delegacia e informar que seu instrumento musical estava sendo anunciado em uma plataforma de vendas online. Com base na denúncia, os policiais identificaram o anunciante, que alegou que a guitarra pertencia a um amigo.

A equipe localizou o local onde o item estava armazenado e, durante as buscas, encontrou o instrumento musical e 35 munições de pistola calibre 9mm.

A vítima compareceu à delegacia para recuperar sua guitarra, confirmando a propriedade do item. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar e responsabilizar os envolvidos no furto e na suposta receptação, além de apurar a origem e a legalidade das munições apreendidas.